...le lodi della sua esperienza sul campo, conquistando un meritatissimo terzo posto nella prima prova dell'UCI EDR 2025 World Cup. La sua determinazione e abilità in discesa hanno brillato tra i migliori, rendendolo un nome da seguire nel mondo dell'enduro. Falcini invita tutti a sostenere gli sportivi italiani nelle competizioni internazionali.

Pietra Ligure, 16 maggio 2025 - Splendida prestazione a Pietra Ligure nella prima prova dell'UCI EDR 2025 World Cup, del giovane e promettente fiorentino Matteo Falcini che ha partecipato alla prova iridata di mountain bike enduro indossando la maglia azzurra della nazionale italiana. L’atleta tesserato per la società Abetone Ancillotti Vittoria Factory Team è stato un protagonista per tutta la gara ed alla fine ha conquistato la medaglia di bronzo alle spalle del francese Almueis e del neozelandese Millwood. Falcini, che gareggia nella categoria Men Juniores Pro, sarà impegnato anche nelle prossime prove mondiali (escluso un paio) dove conta di ripetere la bella prestazione offerta sui sentieri e percorsi mozzafiato di Pietra Ligure, manifestazione che ha avuto un grande successo. Per Matteo i complimenti vivissimi del Comitato Regionale Toscana di ciclismo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Enduro: il fiorentino Matteo Falcini terzo in Coppa del Mondo

