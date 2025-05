Emporio solidale rinnovata la convenzione tra Comune e Civivo Un sostegno prezioso per chi è in difficoltà

L'Emporio Solidale “U i è da magné” di Santarcangelo, rinnovando la convenzione tra il Comune e il gruppo Civivo “Ven èulta”, continua a offrire un supporto essenziale alle famiglie in difficoltà. Aperto dall'ottobre 2022, il minimarket serve oltre 50 famiglie, consolidando il suo ruolo fondamentale nel tessuto sociale locale.

Emporio solidale “U i è da magné” di Santarcangelo: rinnovata la convenzione tra amministrazione comunale e gruppo Civivo “Ven èulta”. Lo speciale minimarket dell’Unione di Comuni Valmarecchia inaugurato nell’ottobre 2022, al terzo anno di attività, conta un bacino di oltre 50 famiglie per circa. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Emporio solidale, rinnovata la convenzione tra Comune e Civivo. "Un sostegno prezioso per chi è in difficoltà"

