Arezzo, 15 maggio 2025 – “Emissioni elettromagnetiche, per il Consiglio comunale va tutto bene”. La nota del consigliere Michele Menchetti "Per il Consiglio comunale di Arezzo, a quanto pare, va tutto bene in materia di emissioni elettromagnetiche, nonostante la stretta attualità dell'argomento, come dimostra la vicenda di via Sicilia e la recente bocciatura del ricorso del Comune da parte del TAR". Con queste parole, il consigliere Michele Menchetti commenta la bocciatura da parte del Consiglio Comunale della mozione da lui presentata sulla tutela della salute in ambito di emissioni elettromagnetiche. "Nonostante numerosi interventi, anche di spessore, da parte di diversi consiglieri" sottolinea Menchetti, "il risultato finale è desolante e dimostra una scarsa attenzione verso un tema cruciale per la salute dei cittadini". 🔗Leggi su Lanazione.it

