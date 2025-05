Emirati e Italia rafforzano l’intesa quanto vale la partnership

Nasce un alleato strategico: la partnership tra Italia ed Emirati Arabi si rinforza, rappresentando un legame privilegiato nel commercio bilaterale che supera i 14 miliardi di dollari annui. Il ministro dell’Economia emiratino, Abdulla bin Touq al Marri, evidenzia l'importanza di questa intesa, simbolo di crescita e opportunità per entrambi i Paesi.

Si rafforza la partnership tra Italia ed Emirati arabi, nelle parole del ministro dell'Economia emiratino, Abdulla bin Touq al Marri, la conferma di un rapporto privilegiato che vale, solo in termini di commercio bilaterale, più di 14 miliardi di dollari l'anno. Una crescita importante che Al Marri, intervenuto a Milano all'evento Investopia Europe 2025, ha

