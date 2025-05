Emiliamorta in casa | arrestato compagno

Nella notte, gli investigatori hanno arrestato il compagno di una 47enne trovata morta nella loro abitazione a Correggio, nel Reggiano. L'uomo, già sospettato, è stato ascoltato a lungo dai Carabinieri. La Procura ha quindi disposto il suo arresto, dopo che è scattato l'allerta per la scoperta del decesso.

9.19 Arrestato nella notte il compagno della 47enne trovata morta nella casa della coppia a Correggio, nel Reggiano. L'uomo era stato da subito al centro delle indagini dei Carabinieri, che lo hanno ascoltato a lungo. La Pm ha poi disposto l'arresto in carcere. A dare l'allarme e a far trovare il corpo era stato l'ex compagno della donna. I Carabinieri avevano fatto irruzione nell'appartamento e l'avevano trovata priva di vita, senza apparenti segni di violenza. Poi la svolta. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Brescia : Arrestato anziano, spara, si barrica in casa e poi si arrende

Ieri sera a Gavardo, nel bresciano, un anziano è stato arrestato dopo aver sparato alcuni colpi di fucile e barricatosi in casa per tutta la notte.