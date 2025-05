emessi diciassette mandati d arresto in thailandia per il crollo del grattacielo a bangkok durante il terremoto di marzo

Un tribunale in Thailandia ha emesso diciassette mandati d’arresto per il crollo di un grattacielo ancora in costruzione a Bangkok durante il sisma di magnitudo 7.7 dello scorso marzo. Secondo quanto riferito dai media locali la polizia avrebbe rilevato alcuni problemi strutturali nell’edificio, in particolare rispetto a un vano ascensore non a norma. Nei progetti, la struttura avrebbe dovuto ospitare un ufficio thailandese che si occupa di controllare i sistemi di gestione dei finanziamenti pubblici. I mandati coinvolgono persone che hanno preso parte alla progettazione, costruzione e supervisione del palazzo, di cui però non si conosce ancorall l’identità. L’unico nome già emerso è quello di Premchai Karnasuta, l’ex presidente della Development, un’azienda edile italo-thailandese. Al grattacielo crollato a Bangkok stavano lavorando quattrocento persone. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

