Emergenza siccità autorità di bacino | 3 milioni di metri cubi di acqua in più negli invasi

L'Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana ha annunciato un aumento temporaneo di 3 milioni di metri cubi di acqua negli invasi potabili, grazie alle recenti piogge. Questo incremento rappresenta una risposta concreta all'emergenza siccità che sta colpendo la regione. Tuttavia, la situazione resta critica e necessita di monitoraggio continuo.

Le piogge di questi giorni hanno già determinato un incremento di 3 milioni di metri cubi di acqua negli invasi siciliani destinati ad uso potabile. Lo rende noto l'Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana, sottolineando che si tratta di una stima momentanea. Il dato, infatti. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Emergenza siccità, autorità di bacino: "3 milioni di metri cubi di acqua in più negli invasi"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.