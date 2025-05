Emanuele Rabotti è il nuovo presidente del Franciacorta Docg | è figlio di uno dei fondatori del Consorzio

Emanuele Rabotti è stato nominato nuovo presidente del Franciacorta DOCG, portando avanti l'eredità di famiglia come figlio di uno dei fondatori del consorzio. Insieme ai quattro vicepresidenti, rappresentanti delle diverse categorie produttive, affronta sfide cruciali per il triennio, come sostenibilità, innovazione e espansione nei mercati internazionali.

Eletti anche quattro vice in rappresentanza delle categorie produttive e per garantire coerenza per i gruppi di lavoro. Tra le sfide del triennio: sostenibilità, innovazione e mercati internazionali

