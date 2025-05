Emanuele Filiberto e la moglie Clotilde Coreau si sono sposati nel 2003: dalla loro unione sono arrivate le figlie Vittoria (2003) e Luisa (2006). Stasera il volto tv sarĂ ospite della seconda puntata di Sognando Ballando Con Le Stelle, in onda su Raiuno a partire dalle 21:30. I primi anni Duemila, il principe di Casa Savoia incontra l’attrice francese con una carriera decennale alle spalle e diversi riconoscimenti come il Premio Romy Schneider, al Festival Internazionale Del Cinema di Berlino. A presentarli è un amico in comune il Principe Alberto di Monaco: per Filiberto è un colpo di fulmine che lo porta ad un corteggiamento serrato, quale la Coreau capitola dopo circa un anno. Emanuele Filiberto le parole sulla moglie Clotilde Coreau. Le nozze arrivano nel 2003, quando la coppia diventa marito e moglie con un rito tenutosi alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma il 25 settembre. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Emanuele Filiberto sulla moglie Clotilde: “Siamo separati da quattro anni, ma siamo molto felici”