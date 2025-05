Elodie ha svelato qual è il suo vero cognome No non è Di Patrizi

Elodie ha recentemente rivelato il suo vero cognome, sorprendendo i fan con una storia affascinante legata alla sua famiglia. In un’intervista radiofonica, la cantante ha smentito la credenza comune e ha spiegato le circostanze che hanno portato alla scelta del suo attuale cognome, svelando un lato inedito della sua vita.

La cantante ha raccontato in un’intervista radiofonica un’incredibile storia che riguarda la sua famiglia e che ha determinato il cognome che le è toccato in sorte 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Elodie ha svelato qual è il suo vero cognome. No, non è Di Patrizi

