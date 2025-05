elezioni studentesche all università di firenze per la prima volta azione universitaria entra in senato

Firenze, 16 maggio 2025 – È un risultato finora mai visto quello ottenuto da Azione Universitaria alle elezioni studentesche dell’Università di Firenze per il biennio 2025-2027. Per la prima volta, la destra universitaria elegge un proprio rappresentante nel Senato accademico, Alice Bianconi, e conquista, dopo molti anni, anche un seggio all’interno dell’Ardsu (Azienda regionale per il diritto allo studio), con Salvatore Losiggio. “Non riusciamo a trovare le parole per commentare un risultato storico – dicono Matteo Zoppini, Oleg Bartolini e Gaia Scardino, presidente e dirigenti di Azione Universitaria Firenze –. Abbiamo portato avanti idee e proposte concrete, contro un sistema ideologico e incancrenito che trasforma le università in un ring, anziché in un luogo di formazione e confronto democratico”. 🔗Leggi su Lanazione.it

