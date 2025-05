Elezioni Marin Lega | Giusta la protesta per il senso unico a Marina di Ravenna

Il dibattito elettorale si accende attorno al senso unico in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna. Elena Marin, candidata consigliera per la Lista per Ravenna-Lega-Popolo della Famiglia, critica l'Amministrazione comunale uscente, sostenendo che la Giunta ha preso una decisione unilaterale che ignora le esigenze dei cittadini e merita una mobilitazione collettiva.

Il senso unico in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna entra nel dibattito elettorale. A parlarne, criticando l'Amministrazione comunale uscente, √® Elena Marin, candidata consigliera nella¬†Lista per Ravenna-Lega-Popolo della Famiglia. ‚ÄúLa Giunta comunale di Ravenna ha deciso unilateralmente di. 🔗Leggi su Ravennatoday.it ¬© Ravennatoday.it - Elezioni, Marin (Lega): "Giusta la protesta per il senso unico a Marina di Ravenna"

Su questo argomento da altre fonti

No al senso unico a Marina di Ravenna. Marin (Lega): ‚Äúdecisione calata dall‚Äôalto, legittima la protesta‚ÄĚ

Secondo ravennawebtv.it: “La Giunta comunale di Ravenna ha deciso unilateralmente di trasformare viale delle Nazioni, da Marina di Ravenna verso Punta Marina e viceversa, in un senso unico in uscita da Marina verso Punta Mari ...

Campania. Elezioni regionali, Piccerillo (Lega): ‚ÄėZinzi è il nostro candidato‚Äô sia unito il centro destra

Da teleradio-news.it: ‚ÄúLa Lega ha già scelto con chiarezza e senso di responsabilità il candidato per guidare il centrodestra in Campania: Gianpiero Zinzi. È una figura competente, radicata nel territorio, e con ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Euro 2024 - Romania-Ucraina 3-0: gol di Stanciu - Marin e Dragus

Sudakov dal limite trova lo spazio e calcia bene con il destro, Nita para in due tempi una conclusione abbastanza insidiosa.