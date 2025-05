Elezioni in Polonia Portogallo e Romania | le destre affrontano un importante ‘stress test’

Le elezioni di questo fine settimana in Polonia, Romania e Portogallo rappresentano un cruciale ‘stress test’ per le forze di destra in Europa. Con la chiamata alle urne definita ‘Super Sunday’, l’Unione Europea si prepara a monitorare l’impatto di queste votazioni sul panorama politico continentale. I risultati potrebbero avere conseguenze significative per il futuro della stabilità politica nella regione.

Roma, 16 maggio 2025 – L’ Unione europea affronta un importante test politico questo fine settimana, con gli elettori di Polonia, Romania e Portogallo che si recheranno alle urne in quello che è stato soprannominato il ‘Super Sunday’ europeo. Pochi si aspettano che eventuali guadagni dell’ estrema destra provochino un terremoto politico immediato nel Consiglio europeo, dove i leader dell’UE ne definiscono la direzione politica. Tuttavia, le votazioni offriranno uno spaccato di quanto lontano le forze populiste possano spingersi nel mainstream politico europeo. Polonia: un referendum sull’Europa. Il primo turno delle elezioni presidenziali polacche di domenica segue un decennio di governo conservatore sotto il presidente Andrzej Duda e segna un momento decisivo per l’agenda riformista del primo ministro centrista Donald Tusk – finora bloccata dal potere di veto di Duda. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elezioni in Polonia, Portogallo e Romania: le destre affrontano un importante ‘stress test’

