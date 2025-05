Elezioni Coni Mei Fidal | Malagò presidente ingombrante ora serve unità

Stefano Mei, presidente della Fidal, a margine dell’incontro ‘Sport e Innovazione’ alla Farnesina ha parlato a proposito delle candidature in vista delle elezioni per la nuova presidenza del Coni. “Io auspico che ci sia unità di vedute, che non ci sia una contrapposizione. Perché candidature vere e proprie non le abbiamo ancora viste. È chiaro che è difficile. Però io auspico che lo sport italiano si riunisca perché credo sarebbe bello che riesca a lavorare insieme. So che sarà difficile, però lavoriamo per quello fino alla fine. Lo stallo delle candidature? Abbiamo avuto un’era Malagò che è stata un’era ingombrante da un certo punto di vista, perché Giovanni è un presidente sempre sul pezzo, un presidente che vive con gli atleti. Diciamo che è un pochino quello che faccio io, nel mio piccolo, con l’atletica. 🔗Leggi su Lapresse.it

