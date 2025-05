Elezioni Cnsu | Federica Cosentino la più votata dell’Ateneo di Catania

A Catania, Federica Cosentino è la studentessa più votata per il Cnsu - Consiglio Nazionale Studenti Universitari - per la lista “Primavera del Sud” in rappresentanza dell’associazione universitaria “La Finestra-Liberi di scegliere”. Due giorni di votazioni - il 14 e 15 maggio - per tutti gli. 🔗Leggi su Cataniatoday.it

