Elezioni appuntamento con la lista Insieme per Bertinoro

Le elezioni si avvicinano e la lista Insieme per Bertinoro continua il suo percorso di avvicinamento al territorio. Questa sera, venerdì 16 maggio alle 20.30, sarà l'occasione per conoscere i candidati al consiglio comunale e scoprire le proposte che sostengono Filippo Scogli come candidato Sindaco. Non mancate!

La lista Insieme per Bertinoro prosegue gli incontri sul territorio per presentare candidati e candidate al consiglio comunale e le proposte programmatiche della lista che sostiene Filippo Scogli come candidato Sindaco. La prossima tappa sarĂ questa sera, venerdì 16 maggio alle ore 20.30 a. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Elezioni, appuntamento con la lista “Insieme per Bertinoro”

