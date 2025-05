Elezioni 25 e 26 maggio le disposizioni per favorire il voto delle persone non deambulanti

In occasione delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, è fondamentale garantire l'accesso al diritto di voto per le persone non deambulanti. Le certificazioni mediche necessarie per gli elettori con difficoltà motorie saranno fornite dai medici dell’Ausl presso l'ambulatorio del servizio Igiene e sanità pubblica, facilitando così la partecipazione di tutti.

In vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio, si ricorda che le certificazioni mediche per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere il voto e per gli elettori non deambulanti saranno rilasciate dai medici dell'Ausl nell'ambulatorio del servizio Igiene e sanità pubblica (sede Cmp.

