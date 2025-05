Elezioni 2027 Mancini lancia Gualtieri ma avverte gli alleati | È lui il centro

In vista delle elezioni del 2027, Claudio Mancini presenta Roberto Gualtieri come candidato di punta, sottolineando la sua centralità nel panorama politico attuale. Durante l'evento nella storica sede del Pci, il deputato del Pd, espressione della corrente "Rete Democratica", avverte gli alleati sulla necessità di unirsi attorno a Gualtieri per affrontare le sfide future.

In quella che fu la storica sede del Pci, Claudio Mancini lancia la corsa di Roberto Gualtieri verso le elezioni del 2027. Il deputato Pd, ex tesoriere del partito romano, guida della corrente "Rete Democratica" e persona tra le più vicine al Sindaco, ha confermato la centralità di quest'ultimo. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Elezioni 2027, Mancini lancia Gualtieri ma avverte gli alleati: “È lui il centro”

