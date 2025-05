Elenchi aggiuntivi GPS 2025 a Roma notevole numero di domande Dal 3 giugno scuole polo al lavoro

Dal 3 giugno, le scuole polo di Roma sono al lavoro per gestire un notevole numero di domande relative agli elenchi aggiuntivi GPS 2025. Le istanze per l'inserimento nella prima fascia sono state presentate entro il 29 aprile, con il 30 giugno come scadenza per il conseguimento dei titoli per chi è in inserimento con riserva.

