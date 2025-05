Q uando si parla di red carpet, Heidi Klum sa sempre come farsi notare. E anche quest’anno, alla première di Mission: Impossible – The Final Reckoning il 14 maggio, la supermodella tedesca ha alzato l’asticella del glamour con un beauty look che è già diventato virale. In un red carpet dominato da eleganza e richiami rétro, il suo stile ha saputo unire audacia e raffinatezza con un tocco di scintillio I beauty look più belli a Cannes 2025. guarda le foto Heidi Klum, trucco occhi glitterato a Cannes 2025. Sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2025, Heidi ha sfoggiato un trucco occhi scintillante, dove lo smokey eyes nero incontra il bagliore di micro-glitter argento. Il risultato? Uno sguardo profondo, drammatico e insieme moderno, perfetto per la golden hour della Croisette. A bilanciare l’intensità dello sguardo, labbra in tonalità nude pesca e una base viso luminosa, quasi satinata. 🔗Leggi su Iodonna.it

Eleganza rétro, dettagli glow e un look da vera diva che detta già tendenza in vista della bella stagione