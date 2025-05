Eiis Summit 2025 a Roma | Tapella illustra la filiera tracciabile e versatile dell’olio di palma sostenibile

Durante l'Eiis Summit 2025 a Roma, il presidente dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile, Vincenzo Tapella, ha presentato la filiera tracciabile e versatile dell'olio di palma sostenibile. Ha sottolineato che il 95% dell'olio di palma importato in Italia soddisfa rigorosi standard di sostenibilità, evidenziando l'importanza di pratiche responsabili per il settore.

Durante il recente Eiis Summit 2025 a Roma, il presidente della Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile, Vincenzo Tapella, ha illustrato con chiarezza la filiera dell’olio di palma importato in Italia. Secondo le sue affermazioni, ben il 95% dell’olio di palma importato rispetta le stringenti certificazioni RSPO, obiettivo che garantisce il rispetto di criteri . L'articolo Eiis Summit 2025 a Roma: Tapella illustra la filiera tracciabile e versatile dell’olio di palma sostenibile è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Eiis Summit 2025 a Roma: Tapella illustra la filiera tracciabile e versatile dell’olio di palma sostenibile

