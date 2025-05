Effetto Palafiera match tirato e ricco di emozioni | Forlì costringe Cividale a Gara 4

Il Palafiera di Forlì ha ospitato un match avvincente, che ha costretto Cividale a gara 4. Senza Magro e con Perkovic in difficoltà, l'Unieuro ha mostrato grande intensità, conquistando l'inerzia nel finale. Con una schiacciata emozionante a 30 secondi dalla sirena, Forlì ha chiuso con un punteggio di 91-81, regalando brividi ai tifosi.

Emozioni a non finire al Palafiera. Senza Magro e con Perkovic acciaccato, l'Unieuro Forlì gioca una partita intensa e nell'ultimo quarto si prende l'inerzia del match senza più mollarla, chiudendola col punteggio di 91-81. Il massimo vantaggio arriva a 30'' dal gong con la schiacciata di.

