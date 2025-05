Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto questa mattina, presso il Plesso del Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Altavilla Irpina (AV), uno stimolante incontro tra gli studenti dell’Istituto, il personale della Polizia di Stato e le famiglie del territorio. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Artesìa in collaborazione con la Questura di Avellino, si inserisce all’interno di un ciclo di attività volte a sensibilizzare i giovani su tematiche fondamentali per la loro crescita civile e culturale. Ad aprire l’evento i saluti del Presidente dell’Associazione Artesìa, Rino Villani, che ha ringraziato sentitamente il Questore per la disponibilità e la collaborazione dimostrata, sottolineando l’importanza di iniziative condivise per coinvolgere attivamente i giovani della comunità. Particolarmente significativa è stata la scelta della Questura di coinvolgere anche le famiglie, riconoscendo nella dimensione domestica il primo e più importante contesto educativo. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Educazione alla legalità e sicurezza digitale: Polizia a scuola