Educazione alla legalità e sicurezza digitale la Polizia incontra gli studenti del Liceo V De Caprariis di Altavilla Irpina

Questa mattina, il Liceo Scientifico “V. De Caprariis” di Altavilla Irpina ha ospitato un importante incontro dedicato all'educazione alla legalità e alla sicurezza digitale. L’evento ha visto coinvolti gli studenti, il personale della Polizia di Stato e le famiglie, promuovendo una riflessione sulle tematiche attuali e il ruolo della comunità nella prevenzione del crimine.

