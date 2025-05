educare alla sicurezza stradale con il teatro

Come parlare ai giovani di sicurezza stradale in modo efficace? A volte servono i numeri, altre volte le emozioni. E quando le emozioni sono vere, diventano educazione. È successo a Cinisello Balsamo, il 15 maggio, durante l’incontro conclusivo del progetto Mi voglio sicur?, che fa parte del più ampio Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, promosso da Città Metropolitana di Milano e Safety21. Sul palco del Centro scolastico Parco Nord, lo spettacolo Two (not) imaginary boys – L’incontro immaginario fra Francesco e Lorenzo ha messo in scena le storie reali di Francesco Valdiserri e Lorenzo Guarnieri, due ragazzi morti per omicidio stradale, uccisi da chi aveva scelto di guidare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Lo spettacolo è stato scritto da Luca Valdiserri e Stefano Guarnieri, i loro padri, con la regia di Caterina Rugghia, e interpretato da Domenico Sorrentino e Federico Diana. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

