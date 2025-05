Editoria via libera della Regione a contributi per 3 milioni alle imprese

La giunta regionale ha approvato un decreto per concedere 3 milioni di euro in contributi a fondo perduto a favore dell'editoria e delle emittenti radiotelevisive in Sicilia. Questa misura mira a sostenere e rilanciare il settore, garantendo maggiori risorse e opportunità per le imprese locali, fondamentali per la cultura e l'informazione della regione.

Via libera dalla giunta regionale al decreto del presidente della Regione per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto in favore dell'editoria e delle emittenti radiotelevisive che operano in Sicilia. Si tratta di risorse per 3 milioni di euro del Fondo Sicilia destinate alle.

