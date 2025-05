Via libera dalla giunta Schifani al decreto del presidente della Regione per la concessione di agevolazioni finanziarie a fondo perduto in favore dell’editoria e delle emittenti radiotelevisive che operano in Sicilia. Si tratta di risorse per 3 milioni di euro del fondo Sicilia destinate alle. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Editoria, dalla giunta Schifani via libera a contributi per 3 milioni alle imprese siciliane