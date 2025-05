Editing genetico Crispr un neonato con una malattia rara ha ricevuto la prima terapia su misura al mondo

Un neonato affetto da una rara malattia genetica ha ricevuto la prima terapia su misura al mondo, basata sulla tecnologia CRISPR. Questo innovativo intervento di editing genetico, progettato per affrontare la sua specifica mutazione, ha già portato a segni di miglioramento, aprendo nuove speranze per il trattamento delle malattie genetiche.

Il piccolo ha mostrato segni di miglioramento dopo aver ricevuto un trattamento di editing genetico personalizzato per la sua specifica mutazione 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Editing genetico Crispr, un neonato con una malattia rara ha ricevuto la prima terapia su misura al mondo

