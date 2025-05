Edilizia Idea Group completa trasformazione area industriale vicino a Guidonia

Idea Group ha recentemente concluso la trasformazione di un’area industriale di oltre 11.000 mq vicino a Guidonia Montecelio. Questo nuovo polo logistico, inaugurato con la partecipazione di Kryalos Sgr e Mileway, rappresenta un importante passo verso la valorizzazione dell'area e il potenziamento dell'infrastruttura logistica nella regione.

Idea Group completa la trasformazione di un'area industriale da oltre 11mila mq alle porte di Guidonia. Il nuovo polo logistico presso Guidonia Montecelio (Roma) è stato ufficialmente inaugurato alla presenza della proprietà Kryalos Sgr e di Mileway, in qualità di gestore dell'immobile. Con l'inaugurazione è stato così completato l'intervento di riqualificazione dell'ex sito industriale Alstom – Ferroviaria SpA a Guidonia Montecelio, con la realizzazione di una nuova struttura logistica da circa 11.400 mq coperti su una superficie complessiva di 28.400 mq. Il nuovo polo è stato curato da Idea Group - gruppo multidisciplinare attivo nel settore immobiliare, nei settori civile, industriale logistico e della produzione industriale come Developer, General contractor EPC e Asset management - per conto di Kryalos SGR e Mileway.

Ospite di?Casa Chi?, il talk show del settimanale Chi dedicato al? Gfvip? in onda sui canali social del settimanale Chi e da questa settimana anche su Mediaset Play, Sonia Bruganelli, intervenuta come ospite, ha commentato:?Difendo Elisabetta Gregoraci, che viene tirata in causa continuamente per il matrimonio con Briatore, perch? la capisco e penso che lei sia molto pi? di questo, ogni donna non? solo la moglie dell'uomo che ha sposato,? molto di pi??.