Edi Rama si inginocchia davanti a Meloni in arrivo a Tirana per il summit | Edi no dai!

Impazzano le immagini in cui il primo ministro albanese Edi Rama si inginocchia all'arrivo della premier Giorgia Meloni, giunta a Tirana per il vertice della Comunità politica europea. All'entrata di Meloni Rama si è inginocchiato con le mani giunte, poggiando di lato l'ombrello. "Edi, dai no!". 🔗Leggi su Today.it

