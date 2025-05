Un momento insolito e carico di significato ha caratterizzato l’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tirana, dove si svolge la sesta riunione della Comunità Politica Europea. Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha accolto la premier italiana inginocchiandosi davanti a lei sul red carpet in piazza Skanderbeg, sotto gli occhi di fotografi, giornalisti e altri leader internazionali. Un gesto di galanteria e teatralità. L’inginocchiamento di Rama è stato interpretato come un atto di estrema galanteria, ma anche come un momento giocoso e affettuoso tra due leader. Meloni, visibilmente divertita e un po’ imbarazzata, ha risposto scherzosamente: «Edi, dai no! Fallo solo quando siamo da soli». Questo scambio ha evidenziato un rapporto di confidenza e simpatia che va oltre la formalità istituzionale. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it

Edi Rama inginocchiato davanti a Meloni: la premier risponde divertita 'Edi, no!'