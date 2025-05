Edi in ginocchio da Giorgia | il nuovo omaggio di Rama a Meloni dopo il foulard per il compleanno

Edi Rama ha nuovamente omaggiato la premier Giorgia Meloni, mettendosi in ginocchio a Tirana durante il suo arrivo per il vertice della Comunità politica europea. Questo gesto, già preceduto da un foulard in sua onore, ha suscitato un momento di imbarazzo, con Meloni che ha risposto: "Dai, Edi, smettila...". Un curioso episodio che evidenzia i rapporti tra i due leader.

Edi Rama ha accolto Meloni a Tirana mettendosi in ginocchio, con le mani unite in preghiera, davanti a lei. La premier, in Albania per il vertice della Comunità politica europea, ha reagito con imbarazzo, dicendo "Dai, Edi, smettila.". Non è però la prima volta che Meloni riceve omaggi di questo tipo da parte del premier albanese, riconfermato una settimana fa alle elezioni e fresco di reinvestitura. Sarà per questo che Rama ha scelto di imitare il gesto degli imperatori del Sacro romano impero che, dopo essere stati eletti, andavano a Roma per inginocchiarsi davanti al Papa e ricevere la corona. Da prima che Italia e Albania sottoscrivessero l'accordo per aprire i centri per i rimpatri di migranti nel paese di Rama, tra i due leader è nata un'amicizia che sembra andare oltre il rapporto professionale, tanto che spesso Rama si riferisce a Meloni chiamandola "sorella". 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Edi in ginocchio da Giorgia: il nuovo omaggio di Rama a Meloni dopo il foulard per il compleanno

