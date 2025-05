Eddington trailer e poster del nuovo film di Ari Aster presentato a Cannes

Ecco il teaser trailer e il primo poster di "Eddington", il nuovo attesissimo film di Ari Aster presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025. Con un cast eccezionale che include Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler, la pellicola promette di essere un capolavoro. Scopri di più su questa straordinaria opera cinematografica!

Eddington, trailer e poster del nuovo film di Ari Aster presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2025: nel cast Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal, Austin Butler. Ecco il teaser trailer e il primo poster italiani di Eddington, l’attesissimo nuovo film scritto e diretto da Ari Aster, in anteprima mondiale al 78º Festival di Cannes, dove il regista concorre per la prima volta nella Selezione Ufficiale. Sulla celebre Montées de Marches sfilerà un cast stellare: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal, Austin Butler, Luke Grimes e Micheal Ward. Dopo averci terrorizzato con Hereditary e Midsommar e aver dato forma alle nostre più ancestrali fobie in Beau ha paura, Ari Aster, confermando il suo talento visionario, torna sul grande schermo con un progetto completamente nuovo ma destinato ancora una volta a sorprendere, un film contemporaneo, potente e spiazzante. 🔗Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Eddington, trailer e poster del nuovo film di Ari Aster presentato a Cannes

