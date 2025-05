Economia giapponese in contrazione | Pil giù dello 02% nel primo trimestre

L'economia giapponese ha registrato una contrazione dello 0,2% nel primo trimestre, segnando la prima flessione in quattro trimestri. Questo risultato inaspettato arriva in un contesto di incertezze legate agli accordi commerciali dell'amministrazione Trump e preoccupazioni per la sostenibilità delle esportazioni, alimentate dall'imposizione di dazi. Analizziamo le implicazioni di questo calo del Pil.

Prima contrazione in quattro trimestri per l'economia giapponese, ancora alla ricerca di risposte dall'amministrazione Trump sugli accordi commerciali, che hanno seguito l'imposizione di dazi e sollevato timori sulla sostenibilità delle esportazioni. Nel periodo da gennaio a marzo, il calo del Pil è dello 0,2%, superiore alle previsioni di un meno 0,1%%. Su base annualizzata la contrazione è pari allo 0,7%, con la flessione della domanda esterna che ha pesato per lo 0,8% sul prodotto interno lordo. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Economia giapponese in contrazione: Pil giù dello 0,2% nel primo trimestre

Approfondimenti da altre fonti

Giappone: Pil gennaio-aprile -0,2%, annualizzato -0,7%

Riporta notizie.tiscali.it: (ANSA) - TOKYO, 16 MAG - Prima contrazione in quattro trimestri per l'economia giapponese, ancora alla ricerca di risposte dall'amministrazione ...

Borsa di Tokyo apre cauta: Pil giapponese in calo e yen in rialzo

Si legge su msn.com: La Borsa di Tokyo apre con cautela dopo il calo del Pil giapponese e il rialzo dello yen, influenzando le esportazioni.

PIL giapponese del primo trimestre cala più del previsto tra problemi commerciali e consumi deboli

Come scrive it.investing.com: Investing.com — L’economia giapponese si è contratta molto più del previsto nel primo trimestre del 2025, con un calo delle esportazioni chiave del paese a causa delle interruzioni legate ai dazi nel ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Reiki: una disciplina giapponese per l’equilibrio psico-fisico

Reiki è una disciplina energetica giapponese nata nei primi anni ’20 del ‘900 che negli ultimi 20 anni ha riscosso un notevole successo anche in occidente.