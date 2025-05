Economia giapponese in calo | Pil giù dello 02% nel primo trimestre

Prima contrazione in quattro trimestri per l' economia giapponese, ancora alla ricerca di risposte dall'amministrazione Trump sugli accordi commerciali, che hanno seguito l'imposizione di dazi e sollevato timori sulla sostenibilità delle esportazioni. Nel periodo da gennaio a marzo, il calo del Pil è dello 0,2%, superiore alle previsioni di un meno 0,1%. Su base annualizzata la contrazione è pari allo 0,7%, con la flessione della domanda esterna che ha pesato per lo 0,8% sul prodotto interno lordo. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Economia giapponese in calo: Pil giù dello 0,2% nel primo trimestre