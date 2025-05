“L’Europa deve adeguarsi all’Italia. È questa la tesi che ho sempre sostenuto in Europa”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha aperto ieri mattina, a Roma, la Conferenza sull’economia circolare. “Siamo tra i Paesi più avanzati sull’economia circolare perché, essendo poveri di materie prime, dobbiamo cercare di fare materia prima quella che è materia seconda. Ed in questo momento l’economia circolare è praticamente un settore produttivo, come il manifatturiero. Il sistema dei consorzi ha messo in piedi un riciclo che permette di utilizzare la materia prima seconda anziché la materia prima, con importanti benefici ambientali ed economici”. L’Italia, infatti, mantiene il suo primato in Europa per livelli di circolarità nei confronti delle altre principali economie europee (Germania, Francia e Spagna) e in seconda posizione dopo i Paesi Bassi tra i 27 Paesi Ue. 🔗Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Economia circolare, così l’Italia mantiene la leadership europea