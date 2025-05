Ecco perché via degli Angeli è chiusa da tre mesi Il municipio risponde

Da tre mesi, via degli Angeli è chiusa a causa di gravi problemi strutturali. L’assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia, rivela a RomaToday la gravità della situazione: problematiche che si estendono fino a otto metri di profondità, equivalenti a tre piani di una palazzina, richiedendo interventi urgenti e complessi.

I problemi in via degli Angeli sono importanti e si trovano a otto metri di profondità "che corrispondono almeno a tre piani di una palazzina" sottolinea l'assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia, che spiega a RomaToday il motivo per cui la chiusura della strada, disposta a.

