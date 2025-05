Ecco Nuclitalia la joint venture Enel-Ansaldo-Leonardo per l’atomo

Nasce Nuclitalia, la joint venture tra Enel e Ansaldo Energia, segnando un’importante avanzata per l'energia nucleare nel nostro Paese. Fondata ufficialmente mercoledì, la nuova società ha già ottenuto il supporto di Newcleo, la startup nucleare italiana, pronta a collaborare per un futuro sostenibile e innovativo nell'ambito dell'atomo.

Con la nascita di Nuclitalia, il Paese fa un altro passo avanti verso l'energia dell'atomo. La società è stata costituita ufficialmente nella giornata di mercoledì ma ha già ottenuto la disponibilità alla collaborazione da parte di Newcleo, la startup nucleare "italiana" che ha brindato alla nascita della nuova impresa: "Un'ottima notizia per lo sviluppo del

