Ecco il nuovo Centrale del Tennis di Roma che punta allo slam | svelato il progetto

Oggi è stato svelato il progetto di riqualificazione e copertura del Centrale del Tennis di Roma, volto a trasformarlo in un impianto di riferimento per gli Slam. Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha presentato il primo rendering durante il talk "Punti di Vista", organizzato nell'ambito degli Internazionali d'Italia di tennis.

