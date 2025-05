ecco il microcosmo che simula un campo agricolo

Studiare gli effetti dello stress da carenza d’acqua sulla vite. È quanto si potrà fare con Microcosmo, il simulatore hi-tech di campo coltivato, realizzato da Enea e Fos spa, scelto dal Santa Chiara Lab dell’università di Siena per condurre questa specifica sperimentazione nel più ampio contesto delle attività del progetto Metrofood-Pnrr. Il Microcosmo Enea-Fos è uno strumento unico nel suo genere per coltivare al chiuso e in ambienti estremi olivo, patata, pomodoro, lattuga e basilico, utilizzando comunque la terra. Si distingue dalle serre e dalle comuni camere di crescita principalmente per l’uso di sensori di controllo dei parametri ambientali e delle luci a led per un’illuminazione di precisione tramite lunghezze d’onda selezionate invece dell’intero spettro solare. "Le sue caratteristiche innovative e tecnicamente avanzate lo rendono uno strumento d’elezione per la ricerca avanzata in diversi campi del sapere, che includono la fisiologia vegetale, l’agronomia, l’agroecologia e l’ecofisiologia", spiega l’inventore Enea del Microcosmo, Luigi d’Aquino, ricercatore della divisione sistemi agroalimentari sostenibili. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

