Ecco il bonus donne 2025 | incentivi sul lavoro

Il bonus donne 2025, atteso con grande interesse, arriva con il decreto Coesione. Questo incentivo offre un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono donne, contribuendo a promuovere l'occupazione femminile. Scopriamo insieme i dettagli e le opportunitĂ offerte da questa misura significativa.

Arriva dal decreto Coesione ed era attesissimo: il bonus donne 2025. Vediamo in cosa consiste nel dettaglio. E’ arrivato il momento tanto atteso del bonus donne, previsto nel decreto Coesione. Stiamo parlando di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Una tappa importante per la questione dell’occupazione femminile Cityrumors.it foto Ansa Questo avrĂ validitĂ per un periodo massimo di 24 mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato, di donne lavoratrici svantaggiate o in difficoltĂ , effettuate entro il 31 dicembre dell’anno corrente. Bonus donne 2025: i requisiti specifici e le condizioni attuative. Questo esonero riguarda tutte le donne, indipendentemente dall’etĂ anagrafica, che, alla data dell’assunzione, rispettano uno dei requisiti necessari. 🔗Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Ecco il bonus donne 2025: incentivi sul lavoro

