Ecco chi sono le reali che alla messa di inizio pontificato di Leone XIV godranno del privilegio del bianco

In occasione della messa di inizio pontificato di Leone XIV, alcune sovrane avranno l'onore di indossare il bianco, come da protocollo vaticano. Attese tra il pubblico, Letizia di Spagna e Mathilde del Belgio sfoggeranno eleganza, mentre Maxima d'Olanda e Victoria di Svezia opteranno per il tradizionale nero. Scopriamo insieme le reali protagoniste di questo evento unico.

Stando a quanto prevede il protocollo vaticano, tra le sovrane che hanno confermato la loro presenza, ci aspettiamo di vedere Letizia di Spagna e Mathilde del Belgio candidamente vestite mentre per Maxima d'Olanda e Victoria di Svezia è previsto il nero

