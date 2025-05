Ecco 165 milioni dalla Regione per gli incendi del luglio 2023 | Nuovi ristori alle vittime vicini a chi ha sofferto

La regione interviene concretamente a sostegno delle vittime degli incendi che hanno colpito nel luglio 2023, approvando un nuovo piano di ristori. Con un budget di 1,65 milioni di euro, la giunta, guidata dall'assessore all'Economia Alessandro Dagnino, conferma l'impegno a supportare chi ha subito danni, dopo un primo intervento di 1,3 milioni nel 2024.

La giunta regionale ha approvato lo schema di decreto dell'assessore dell'Economia, Alessandro Dagnino, che destina 1,65 milioni di euro ai soggetti danneggiati dagli incendi del luglio 2023. Nel 2024 una prima erogazione aveva garantito ristori per 1,3 milioni di euro.

