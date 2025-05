Eccellenza Toscana Manganelli De Vitis Cefariello e Curcio Poker di conferme per l’Asta Taverne

L'Asta Taverne si prepara a una stagione promettente, con un poker di conferme che include Pietro Manganelli, De Vitis, Cefariello e Curcio. Dopo l'arrivo di Alessandro Bartoli come direttore sportivo e la conferma di Stefano Bartoli in panchina, il club arancioblù punta a costruire una squadra competitiva e coesa per il prossimo campionato.

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Alessandro Bartoli nel ruolo di direttore sportivo, della conferma di Stefano Bartoli in panchina e della composizione dello staff tecnico, l’Asta Taverne ha ufficializzato, nelle scorse ore, la permanenza, in maglia arancioblù, di quattro giocatori: Pietro Manganelli (foto), Alessandro De Vitis, Christian Cefariello e Alessandro Curcio. I tre difensori e il portiere militeranno tra le fila dell’Asta anche nel prossimo campionato di Eccellenza, forti di quanto dimostrato nell’ultima annata. Il capitano Pietro Manganelli ha messo la sua esperienza al servizio della squadra, garantendo continuità di rendimento e una leadership fuori dal comune. Alessandro De Vitis ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile, offrendo forza e qualità rare per questa categoria. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Manganelli, De Vitis, Cefariello e Curcio. Poker di conferme per l’Asta Taverne

