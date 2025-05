Eav sostituzione cavalcavia | stop di 4 mesi alla linea Napoli-Baiano

Per lavori di sostituzione del cavalcavia ferroviario al km 11+840 della linea Eav Napoli-Baiano, la circolazione sulla linea sarà sospesa da mercoledì 21 maggio a martedì 30 settembre. Lo annuncia Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, rendendo noto che due giorni fa è giunta l’autorizzazione di Rfi per i lavori di sostituzione del cavalcavia ferroviario della linea Eav Napoli-Baiano posto al km.11+840 della linea ferroviaria Rfi con la quale interferisce. “Sul ponte – sottolinea l’azienda – transita il treno Eav, sotto il ponte transitano i treni RfiTrenitalia. Il ponte in questione è oggetto di monitoraggio da tempo (infatti vi è rallentamento a 10 km orari) e si attendeva l’autorizzazione di Rfi per procedere, per motivi di sicurezza, ai lavori di eliminazione di tale ponte e sua sostituzione. 🔗Leggi su Ildenaro.it