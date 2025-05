EA FC 25 TOTS Serie A Lista Carte Team Of The Season Del Campionato Italiano

Scopri le carte TOTS della Serie A di EA FC 25, svelate per il popolare Ultimate Team. A partire dalle 19:00 di venerdì 16 maggio, queste speciali carte saranno disponibili nei pachetti per un tempo limitato. Preparati a potenziare la tua squadra e a competitive nei migliori eventi di Football Ultimate Team!

Football Ultimate Team è il posto ideale per prepararsi al Team of the Season! Torna l'amata SBC Accesso Giornaliero, insieme a SBC Giocatore e Upgrade, oltre a Evoluzioni, Obiettivi e molto altro durante tutta la settimana! Celebra i migliori giocatori di questa stagione, con importanti aggiornamenti alle valutazioni delle stelle che si sono guadagnate un posto nell'undici ideale del proprio campionato. Non dimenticare di dare un'occhiata alla scheda Evoluzioni Estetiche, dove potrai rivivere il passato con le versioni retrò delle grafiche estetiche TOTS 18, 19 e 20. Il Team of the Season di quest'anno vede anche il ritorno del voto della community per tre Top XI dei campionati principali durante tutta la campagna TOTS.

