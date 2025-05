ea fc 25 obiettivo campionato misterioso echampions soluzione enigma 16 maggio

L’ Obiettivo Campionato Misterioso eChampions è disponibile in EA FC 25. Risolvendo l’enigma potete riscattare dei crediti e premi per la modalitĂ Ultimate Team. I premi speciali potranno essere riscattati entro le 19:00 di venerdi 16 maggio. Segui le finali dell’eChampions, in diretta dalle 18:00 UTC del 16 Maggio 2025, per trovare l’indizio sulla nazione e completare l’obiettivo. Per chi segue da casa, i Viewership Rewards ti permettono di ottenere ricompense semplicemente guardando le trasmissioni idonee dell’eChampions su Twitch o YouTube per un determinato periodo di tempo. Tieni presente che tutte le ricompense saranno non scambiabili e che ogni ricompensa è limitata a una per account EA. Ricordiamo che il Team Of The Season della Serie A è disponibile nei pacchetti ed è possibile prendere visione degli overall e delle stats ufficiali delle carte speciali della squadra del massimo campionato italiano. 🔗Leggi su Fifaultimateteam.it

