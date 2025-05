EA FC 25 Evoluzione Presenza Costante Lista Giocatori Ed Obiettivi

EA FC 25 introduce l’evoluzione Presenza Costante, una nuova funzionalità per la modalità Ultimate Team. Giocatori possono migliorare le loro carte speciali completando gli obiettivi dedicati. Sbloccate i requisiti accedendo a UT entro le 19:00 e portate la vostra squadra a un livello superiore!

L’ evoluzione Presenza Costante è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 30 maggio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Presenza Costante. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. In questo articolo potete prendere visione dell’evoluzione finale di una delle carte che possono essere evolute e di tutti i requisiti necessari per poterla ottenere. 🔗Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Evoluzione Presenza Costante Lista Giocatori Ed Obiettivi

