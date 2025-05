EA FC 25 Evoluzione Infrangi Sogni Lista Giocatori Ed Obiettivi

In EA FC 25, l'evoluzione "Infrangi Sogni" offre un'opportunità unica per i giocatori di potenziare le loro carte speciali. Completando gli obiettivi dedicati nella modalità Ultimate Team, si possono sbloccare requisiti specifici. Accedete ad UT entro le 19:00 per iniziare questa emozionante avventura e scoprire la lista dei giocatori disponibili!

L' evoluzione Infrangi Sogni è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell'area dedicata. I requisiti dell'evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di venerdi 30 maggio. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell'evoluzione Infrangi Sogni. Completando l'evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all'overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. In questo articolo potete prendere visione dell'evoluzione finale di una delle carte che possono essere evolute e di tutti i requisiti necessari per poterla ottenere.

