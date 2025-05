È un disastro Maltempo Italia | alluvione devasta tutto Strade come fiumi danni enormi famiglie isolate

L'Italia è nuovamente alle prese con un disastro causato dal maltempo. L'alluvione ha devastato intere comunità, trasformando strade in fiumi e lasciando famiglie isolate. Con forti venti e torrenti impetuosi, il Paese affronta un'emergenza che evoca ricordi drammatici di eventi simili, mentre i danni continuano a crescere e la situazione rimane critica.

Il maltempo che nelle ultime ore sta colpendo la regione ha causato una nuova emergenza, con strade allagate, vento forte e intere comunità in difficoltà. In alcune zone, i torrenti hanno ripreso a scorrere con violenza, trascinando con sé fango, pietre e detriti. Una scena che purtroppo non è nuova per molti abitanti, che tornano a fare i conti con eventi estremi sempre più frequenti. L'acqua ha invaso anche le centraline elettriche, lasciando numerose famiglie senza corrente. I disagi si moltiplicano, con i residenti costretti all'isolamento e i turisti appena arrivati travolti da un'esperienza drammatica. Proprio mercoledì 14 maggio un gruppo era giunto sul posto, ignaro di quello che sarebbe successo da lì a poco.

